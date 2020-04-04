وفاة برلماني تركي سابق جراء إصابته بكورونا

السبت 4 أبريل 2020

توفي برلماني تركي سابق، الجمعة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المحلية، فقد توفي يوسف كنعان سونمز، البرلماني السابق عن الحزب الشعبوي الديمقراطي الاجتماعي، الذي كان فاعلا على الساحة السياسية قبل اندماجه بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة حاليا.

وأوضح المصدر أن البرلماني الراحل كان قد أصيب بالفيروس في 25 مارس/آذار الماضي، ما اقتضى دخوله المستشفى بولاية بالكسير، غربي البلاد.

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وفيما بعد ساءت الحالة الصحية للبرلماني التركي الذي يبلغ من العمر 72 عاما، ليلقى حتفه في المستشفى متأثرا بإصابته بالفيروس القاتل.

وشغل سونمز في وقت سابق منصب نائب رئيس فرع الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول.

ووصل إجمالي الوفيات جراء كورونا في تركيا حتى الجمعة إلى 425 حالة، وإجمالي المصابين لديها إلى 20921 حالة.