ليبيا تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 17 حالة

السبت 4 أبريل 2020

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد.



وقال المركز إنه تلقى 20 عينة مشتبه بها لتظهر النتيجة بإيجابية 6 حالات مقابل 14 سلبية، ليصل الإجمالي إلى 17 بينهم حالة وفاة واحدة.

وأمس أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وكانت ليبيا سجلت أولى الحالات المؤكدة في 24 مارس/آذار الماضي.

Advertisements

وشكلت القيادة العامة للجيش الليبي لجنة عليا لمكافحة الفيروس، تتولى مهام توفير المستلزمات الطبية والأمنية، وتطالب الجهات المسؤولة الليبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الوباء.

وأعلنت إغلاق حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها كافة، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، والحد من انتشاره.

واتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات احترازية لمواجهة دخول وانتشار الفيروس، من بينها إغلاق المساجد وإقامة الصلوات الخمس في المنازل.

كما فرضت وزارة الداخلية الليبية حظر التجول من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، باستثناء سيارات الإسعاف المكلفة بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.