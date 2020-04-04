اليمن.. المليشيا تعرقل اتفاق عمَّان لتبادل الأسرى

السبت 4 أبريل 2020

عرقلت مليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، وذلك بعد مرور شهر على التوقيع في العاصمة الأردنية عمّان.



وأكد ماجد فضائل، عضو اللجنة الحكومية الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى، أن المليشيا الحوثية تعاملت مع العملية بتعنت وحجج واهية للتهريب من عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق، رغم الحرص الحكومي على تبادل وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

ولفت إلى أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمّان، من إطلاق مرحلي بدءا من ألف و420 معتقلا وأسيرا كمرحلة أولى، وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل".

Advertisements

وذكر فضائل أن الوفد الحكومي تجاوب وما زال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث، بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوفات والقوائم.

وكشف أن ممثلي مليشيا الحوثي يضعون العراقيل والاشتراطات المعطلة، ويطالبون بأسماء إما وهمية أو أنهم مفقودون لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي تحلٍّ بالإنسانية.

ولفت إلى أن المليشيا ضربت بكل الدعوات والمناشدات الأممية عرض الحائط، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، التي تمثل خطرا كبيرا على سلامة وحياة كل المعتقلين والأسرى في حال تفشي الفيروس باليمن.

وجدد المفاوض فضائل دعوة الحكومة للأمم المتحدة، بالضغط على هذه المليشيا المتمردة للإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين، وفي مقدمتهم الجرحى والمرضى وكبار السن والإعلاميين والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي