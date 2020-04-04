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شكرا لقرائتكم خبر عن الفشل يطارد سلاح الرئيس التركي في ليبيا والان مع التفاصيل
السبت 4 أبريل 2020
سادت حالة من السخرية من قبل الليبيين على المدرعة لميس التي ذاع صيتها خلال الأيام الماضية ليتندر الليبيون على سلاح المدرعات التركي وطائرات أردوغان المسيرة التي تتهاوى كالذباب أمام دفاعات الجيش الوطني الليبي، وفقا للعين.
ويتكبد السلاح التركي فضيحة جديدة، ولكن هذه المرة عبر فرقاطة كثيرا ما تفاخر بها الإعلام الأردوغاني، ونشر لحظة استهدافها المدنيين في بلدة ليبية آمنة، في تحدٍّ فادح لعملية أيرين الأوروبية لمراقبة حظر السلاح.
كما أن المفاجأة أن الصاروخ سقط في أرض خاوية دون أن يحدث أثرا، ليُخيب آمال أردوغان مجددا، وهو ما يعكس الصورة الحقيقية لكفاءة السلاح التركي، ويسجل إدانة جديدة للخليفة الموهوم، لأن استهداف المدن جريمة ضد الإنسانية حتى لو لم يتأذَّ أحد.
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