شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تستولي على معدات طبية اشترتها إسبانيا من الصين والان مع التفاصيل

السبت 4 أبريل 2020 نهبت تركيا معدات طبية خاصة بفيروس "كورنا" اشترتها إسبانيا من الصين.

Advertisements وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا إنها تواصلت مع نظيرها التركي 3 مرات الأسبوع الماضي. وأكدت أن تركيا أرسلت المعدات إثر هذا التواصل بعد أن كانت قد استولت عليها

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