بابل تمدد حظر التجوال

اعلنت محافظة بابل، السبت، عن تمديد حظر التجوال في المحافظة. وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية يوم السبت المصادف الـ11 من نيسان الحالي". واضافت ان "ذلك جاء كاجراء وقائي بشأن فايروس كورونا".

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