اعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا، فيما اشارت الى اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين.
وقال مدير عام الدائرة رضوان كامل الكندي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفايروس كورونا، بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء ( 143) فحصا مختبريا لحالات ملامسة واخرى مشتبها بها".
واضاف ان "الحالات توزعت على النحو التالي:
- ستة عشرة حالة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء المشخاب – راك الحصوة
- ست حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / الصوب الصغير
- ثلاث حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / العباسية
- حالتان ملامستان لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / الجديدة الاولى – قرب كلية القانون
- ثلاث حالات ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا في: حي ميسان –حي الوفاء –القطاع الشمالي
اربع حالات لمشتبه بهم توزعت في : حي القدس – حي الرحمة – حي ميسان – البراكية
وتابع ان "المجموع الكلي للحالات المسجلة في المحافظة كما يلي:
175 حالة مؤكدة
49 شفاء
4 حالات وفاة
حالتان مغادرتان الى بلدهما (ايران)
كانت هذه تفاصيل خبر صحة النجف تعلن تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.