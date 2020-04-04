اخبار العالم

صحة النجف تعلن تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا، فيما اشارت الى اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين.

وقال مدير عام الدائرة رضوان كامل الكندي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفايروس ، بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء ( 143) فحصا مختبريا لحالات ملامسة واخرى مشتبها بها".

 

واضاف ان "الحالات توزعت على النحو التالي:

 

- ستة عشرة حالة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء المشخاب – راك الحصوة

 

- ست حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / الصوب الصغير

 

- ثلاث حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / العباسية

 

- حالتان ملامستان لحالة موجبة مشخصة سابقا في قضاء الكوفة / الجديدة الاولى – قرب كلية القانون

 

- ثلاث حالات ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا في: حي ميسان –حي الوفاء –القطاع الشمالي

Advertisements

 

اربع حالات لمشتبه بهم توزعت في : حي القدس – حي الرحمة – حي ميسان – البراكية

 

وتابع ان "المجموع الكلي للحالات المسجلة في المحافظة كما يلي:

 

175 حالة مؤكدة

 

49 شفاء

 

4 حالات وفاة

 

حالتان مغادرتان الى بلدهما (ايران)

 

واكد "اتخاذ الدائرة كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم واستمرارها وبكافة ملاكتها وعلى مدار الساعة في فحص وتشخيص الحالات المرضية وتقديم جميع الخدمات الصحية للمصابين والملامسين"، داعيا "جميع المواطنين الى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة النجف تعلن تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا