اخبار العالم

وفاة برلماني تركي سابق جراء إصابته بكورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة برلماني تركي سابق جراء إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

وفاة برلماني تركي سابق جراء إصابته بكورونا

متابعات_ نيوز

توفي برلماني تركي سابق، الجمعة، جراء إصابته بفيروس المستجد (كوفيد-19).

 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المحلية، فقد توفي يوسف كنعان سونمز، البرلماني السابق عن الحزب الشعبوي الديمقراطي الاجتماعي، الذي كان فاعلا على الساحة السياسية قبل اندماجه بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة حاليا.

 

Advertisements

وأوضح المصدر أن البرلماني الراحل كان قد أصيب بالفيروس في 25 مارس/آذار الماضي، ما اقتضى دخوله المستشفى بولاية بالكسير، غربي البلاد.

 

وفيما بعد ساءت الحالة الصحية للبرلماني التركي الذي يبلغ من العمر 72 عاما، ليلقى حتفه في المستشفى متأثرا بإصابته بالفيروس القاتل.

 

وشغل سونمز في وقت سابق منصب نائب رئيس فرع الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول.

 

ووصل إجمالي الوفيات جراء كورونا في تركيا حتى الجمعة إلى 425 حالة، وإجمالي المصابين لديها إلى 20921 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة برلماني تركي سابق جراء إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا