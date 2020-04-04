شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت إلى 93 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 93 حالة.



وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الجمعة، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 417 حالة.

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