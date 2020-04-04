قلق أممي إزاء أوضاع السجناء في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب مسؤول حقوقي بالأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقه بشأن السجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سجون بدول من بينها إيران.



وأوردت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن اضطرابات في عدة سجون، وهروب جماعي من منشأة في غرب البلاد، على الرغم من الإفراج المؤقت عن نحو 100 ألف سجين للحد من اكتظاظ السجون.

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وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف، "كما ترون في إيران وبعض الدول الأخرى نرى أعمال شغب وسجناء خائفين يشعرون بالقلق بسبب فقدان الاتصال بشكل كبير مع أفراد أسرهم وغير ذلك. وبالتالي هناك قضايا كثيرة للغاية تتعلق بهذا الأمر".

وإيران هي الدولة الأشد تضررا من فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 3294 بعد وفاة 134 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال للتلفزيون الحكومي إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 53183 إصابة، 4035 منهم "تحت الملاحظة"، وهو مصطلح ربما يشير إلى أنهم فى حالة حرجة، موضحا أن 17935 شخصا تعافوا من المرض.