علوش:هناك معارضة واسعة ضد دياب ومسألة نجاحه ليست مرتبطة بتيار المستقبل

لفت القيادي في "​تيار المستقبل​" النائب السابق ​مصطفى علوش​ إلى ان "اسباب سحب بند ​التعيينات​ المالية من طاولة ​مجلس الوزراء​ غير معروفة حتى ​الساعة​"، مشيرا إلى انه "بغض النظر إذا كان رئيس الحكومة ​حسان دياب​ يملك أمره أو فرض عليه قرار سحب بند التعيينات فالناس غير مهتمة بل تحتاج إلى من يمد اليد لاسعاف العائلات الاكثر حاجة".

ورأى ان "الاجراءات التي اتخذتها ​الدولة​ للحماية من ​فيروس كورونا​ طبيعية وبسيطة"، لافتا إلى ان "من يريد لنفسه النجاح عليه ان يعمل كي ينجح ". وأوضح ان "دياب أتى إلى ​رئاسة الحكومة​ من دون ارادة قوى مرتبطة بتيار المستقبل وهناك معارضة واسعة ضده، وقصة نجاحه وعدم نجاحه ليست مرتبطة بتيار المستقبل". وشدد على انه "​دار الفتوى​ ليست ملكا لتيار المستقبل أو لرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، ودار الفتوى لها رأيها الخاص ودياب يستطيع ان يفتح اي باب يريد من خلال نجاحه ".