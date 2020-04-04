علوش:هناك معارضة واسعة ضد دياب ومسألة نجاحه ليست مرتبطة بتيار المستقبل

لفت القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش إلى ان "اسباب سحب بند التعيينات المالية من طاولة مجلس الوزراء غير معروفة حتى الساعة"، مشيرا إلى انه "بغض النظر إذا كان رئيس الحكومة حسان دياب يملك أمره أو فرض عليه قرار سحب بند التعيينات فالناس غير مهتمة بل تحتاج إلى من يمد اليد لاسعاف العائلات الاكثر حاجة".
ورأى ان "الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحماية من فيروس كورونا طبيعية وبسيطة"، لافتا إلى ان "من يريد لنفسه النجاح عليه ان يعمل كي ينجح ". وأوضح ان "دياب أتى إلى رئاسة الحكومة من دون ارادة قوى مرتبطة بتيار المستقبل وهناك معارضة واسعة ضده، وقصة نجاحه وعدم نجاحه ليست مرتبطة بتيار المستقبل". وشدد على انه "دار الفتوى ليست ملكا لتيار المستقبل أو لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ودار الفتوى لها رأيها الخاص ودياب يستطيع ان يفتح اي باب يريد من خلال نجاحه ".
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