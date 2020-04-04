دعا إتحاد بلديات الجرد الأعلى - بحمدون بلديات الإتحاد والقرى المحيطة الى "اعلى درجات التشدد في منع التجول من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة صباحاً، كما والى الحد من التنقل خلال النهار الا في حالات الضرورة القصوى، والى إقفال المحلات غير المسموح لها بالعمل، والطلب من المحلات المسموح لها بالعمل الالتزام بمعايير السلامة التي وُزِّعت عليهم سابقاً".
كما طلب من الأهالي "الالتزام بمنع التجول والحد من التنقل تحت طائلة المسؤولية والتبليغ عن اي حالات مشبوهة، وذلك من خلال الاتصال بالبلديات واتحاد البلديات من اجل اخذ الإجراءات اللازمة لما فيه مصلحة الجميع"، داعيا القوى الأمنية كافة والشرطة البلدية الى "اخذ دورها بشكل جدي".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد بلديات الجرد الأعلى- بحمدون: للتشدد في منع التجول والحد من التنقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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