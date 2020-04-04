غبريل: المودع هو الرابح الأكبر من تعميم مصرف لبنان خاصة المودع بالدولار

لفت الخير الاقتصادي ​نسيب غبريل​ في حديث إذاعي إلى ان "السبب وراء تعميم ​مصرف لبنان​ هو انه يجب ان نعرف انه اجراء موضوعي لمدة 3 أشهر أحد أهدافه هو سد بعض الفراغ الذي يتركه التأخير باعلان البرنامح الاصلاحي للحكومة والتأخير بالذهاب إلى ​صندوق النقد الدولي​".

وأوضح ان "التعميم أتى كالتعاميم السابقة مؤقت وهدفه سد الفراغ الذي تتركة المرحلة الضبابية"، مؤكدا انه "لا خسارة مالية لأحد من هذا التعميمم والمودع هو الرابح الأكبر خاصة المودع ب​الدولار​ الأميركي"، مشددا على ان "هذا التعميم خطوة إيجابية لصالح المودعين الصغار".

وأكد ان "التعميم ملزم لكافة ​المصارف​ وقد يلحقه بعض التوضيح من الناحية التطبيقية لكنه ملزم لجميع المصارف ولن يسبب التضخم لأن التضخم أصلا حاصل و​الاسعار​ مرتفعة ".