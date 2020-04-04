غبريل: المودع هو الرابح الأكبر من تعميم مصرف لبنان خاصة المودع بالدولار

لفت الخير الاقتصادي نسيب غبريل في حديث إذاعي إلى ان "السبب وراء تعميم مصرف لبنان هو انه يجب ان نعرف انه اجراء موضوعي لمدة 3 أشهر أحد أهدافه هو سد بعض الفراغ الذي يتركه التأخير باعلان البرنامح الاصلاحي للحكومة والتأخير بالذهاب إلى صندوق النقد الدولي".
وأوضح ان "التعميم أتى كالتعاميم السابقة مؤقت وهدفه سد الفراغ الذي تتركة المرحلة الضبابية"، مؤكدا انه "لا خسارة مالية لأحد من هذا التعميمم والمودع هو الرابح الأكبر خاصة المودع بالدولار الأميركي"، مشددا على ان "هذا التعميم خطوة إيجابية لصالح المودعين الصغار".
وأكد ان "التعميم ملزم لكافة المصارف وقد يلحقه بعض التوضيح من الناحية التطبيقية لكنه ملزم لجميع المصارف ولن يسبب التضخم لأن التضخم أصلا حاصل والاسعار مرتفعة ".
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