لفت النائب السابق أمل أبو زيد الى "أننا اطلّعنا على التعميم الجديد الصادر عن مصرف لبنان المتعلّق بأصحاب الودائع المصرفية الصغيرة والذي يسمح لهم بسحبها واحتسابها على اساس سعر الصرف في السوق وليس في المصرف"، معتبرا أن "التعميم جيّد وقد يخدم فئة من الناس. ولكن السؤال: ماذا عن الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار والمصرف يعطيهم الراتب بالليرة اللبنانية على الـ1515ل.ل.؟ وماذا عن أصحاب الودائع التي تفوق الـ5 ملايين ليرة ؟ ما مصير الذين قبضوا تعويضهم ويعتاشون منه؟".
وشدد على أن "التعميم لا يجب ان يميّز ويحرم فئة على حساب فئة أخرى من الناس"، مشيرا الى أن "المطلوب مراعاة ظروف الجميع ودفع حقوقهم. فهل من يجيب؟".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو زيد عن تعميم مصرف لبنان: ماذا عن أصحاب الودائع التي تفوق قيمتها 5 ملايين ليرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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