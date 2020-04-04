المطران خيرالله: توصيتنا اليوم للبنانيين هي ان يبقوا بمنازلهم ويصلوا من منازلهم

لفت راعي أبرشية ​البترون​ ​المطران منير خيرالله​ في حديث إذاعي الى ان "الظروف اليوم استثنائية جدا وعلينا ان نحتفل ب​أسبوع الآلام​ و​أحد الشعانين​ بطريقة استثنائية وعلينا قبول الاجراءات المتخذة من قبل ​الحكومة​ وال​كنيسة​".

وأشار إلى ان "توصيتنا اليوم للبنانيين هي ان يبقوا بمنازلهم ويصلوا من منازلهم"، موضحا انه "سنحتفل بأسبوع الآلام من المنازل وصلاتنا ان يتحول كل منزل إلى كنيسة بيتية ومتابعة الصلوات على ​وسائل التواصل الاجتماعي​". وقال: "رجاؤنا كبير بأن هذه الآلام التي نحملها منها الآلام النفسية، نستفيد منها كي نحولها إلى علامة رجاء بأننا سائرين نحو القيامة".

وأوضح انه "كلنا رجاء بأنه سيولد عالم جديد مع القيامة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية "، معتبرا ان "المرحلة التي نعيشها اليوم فرصة لنا جميعا كي نعيد النظر بسلوكية حياتنا"، مشددا على انه "نحن إلى جانب شعبنا ونعيش معه الظروف نفسها، وسنحمل سوية وزر الضائقة المعيشية والاقتصادية".