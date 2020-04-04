جابر:تعميم مصرف لبنان المتعلق بصغار المودعين هو لتسيير أمورهم وسيحل مشكلتهم

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، الى أن "61 في المئة من المودعين حسابتهم صغيرة وهم الأكثر حاجة الى أموالهم في ظل الظروف الحالية التي نعيشها"، معتبرا أن "​لبنان​ يختلف عن بقية دول ​العالم​، فمنذ 17 تشرين البلد شبه معطل".

ورأى جابر في حديث اذاعي أن "التعميم الذي صدر عن ​مصرف لبنان​ المتعلق بصغار المودعين، هو لتسيير أمور الناس وهذا التعميم سيحل مشكلتهم، خصوصا أن 61 في المئة منهم لديهم مبالغ تقل عن الـ5 ملايين ليرة في حساباتهم"، معربا عن أسفه لأن "تتحول الخطوة الايجابية الى اعتبارها أتت بتهديد من الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، فليس هو فقط من تطرق الى هذا الموضوع، كثر من تحدثوا عنوا ولكن عدد من يسمع السيد نصرالله كبير".

وشدد على أن "خيار سحب الأموال وإغلاق الحساب هو قرار فردي يعود للشخص، وسحب الوديعة ليس مشروطا بإقفال الحساب"، مضيفا: "الي موطن معاشو مش رح يسكر حسابه". التعميم واضح والمصرف مستفيد من توطين الرواتب وهذه الحسابات معظمها ب​الليرة اللبنانية​".

واعتبر جابر أن "لبنان يعيش ازمة حقيقية قبل ​الكورونا​، ولأول مرة لبنان يتخلف عن دفع ديونه"، لافتا الى أن "المطلوب إصدار تعاميم أخرى"، كاشفا أن "مصرف لبنان يدرس تعميم للتعاطي مع المودعين الذين لديهم ودائع أكثر من 3 ألاف ​دولار​، لسحب مبلغ معين بالسعر الرائج على المنصة".