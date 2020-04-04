خارجية اسبانيا: تركيا استولت على طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت في طريقها إلينا

أعلنت ​وزارة الخارجية الإسبانية​، أن ​السلطات التركية​ استولت على ​طائرة​ محملة بأجهزة تنفس كانت فى طريقها من ​الصين​ إلى ​إسبانيا​، لافتة إلى ان "​الحكومة التركية​ فرضت قيودًا على صادرات الأجهزة الطبية على أراضيها بدافع قلقهم بشكل رئيسي من قدرتهم على الحفاظ على نظامهم الصحي". وتعد هذه الشحنة ثمينة لأنها تحتوى على 162 جهاز تنفس لعلاج مرضى فيروس (كورونا المستجد) الخاصة بوحدات العناية المركزة. واحتجزت ​الجمارك​ التركية الشحنة بعد إيقاف الطائرة القادمة من الصين يوم السبت الماضي، واستولت على أجهزة ​التنفس​ التى تحتاجها إسبانيا بشكل عاجل لوقف نزيف ​ضحايا​ الوباء الفتاك.

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