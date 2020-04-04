رئيس السنغال يعلن إجراءات اجتماعية لمواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس ​السنغال​ي ​ماكي سال​، جملة من الإجراءات الاجتماعية في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد، الذي سجلت بلاده نحو 100 إصابة، منذ الثاني من آذار الماضي. وأوضح ان "​الدولة​ من أجل التخفيف من آثار فيروس كورونا على حياة المواطنين قامت بسداد فواتير ​الكهرباء​ والماء للأسر الفقيرة في السنغال". وأضاف "خصصنا 15.5 مليار فرنك أفريقي لدفع فواتير الكهرباء لمدة شهرين لصالح 975 ألفا 522 أسرة. ودفعنا ثلاثة مليارات فرنك لسداد فواتير ​المياه​ مدة شهرين لـ 670 ألف أسرة، ومنح 69 مليار فرنك بدلاً من الـ 50 مليارا المخطط لها في البداية لشراء الطعام لصالح مليون أسرة".

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