الصين تعلن تعافي 94% من المصابين بفيروس كورونا

فجرت بكين مفاجأة بإعلانها عن شفاء 94%من جميع المصابين بفيروس كورونا، وفقا لبيانات صادرة عن لجنة الصحة في الصين ذكرت فيها أن 1562 شخصا فقط ما زالوا في المستشفيات حاليا.
وفيما يتناقص عدد المصابين بالفيروس التاجي في الصين كل يوم، وفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 81639 حالة، شفي منها 76751 شخصا وغادروا المستشفيات، وهو ما يمثل 94% من إجمالي عدد الحالات.
وأعلنت بكين أيضا أربع حالات وفاة جديدة الجمعة، أي أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 3326 حتى أمس.
وسجلت الصين اليوم 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تراجعا من 31 حالة الجمعة، من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين، بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.
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