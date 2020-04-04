ذكر موقع الإمارات نيوز أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت خدمة الرسائل النصية التوعوية والتنبيهية لسيارات "بي إم دبليو" ومرسيدس، حيث ظهرت الرسائل على شاشات تلك السيارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق “عبدالله خليفة المري” القائد العام لشرطة دبي.
وأشاد مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي العقيد "تركي عبد الرحمن بن فارس" ، بتعاون شركتي "بي إم دبليو" ومرسيدس وحرصهما على تبني هذه الخدمة لما لها من جوانب إيجابية على أفراد المجتمع، من خلال دعمها لحملة "خلك في البيت".
وأوضح العقيد “بن فارس” أن الخدمة يتم تنفيذها عبر إرسال رسائل نصية توعوية وأخرى تنبيهية باللغة الإنجليزية إلى السيارة من مركز القيادة والسيطرة، تظهر بصورة مباشرة على شاشات السيارات الخاصة من نوع بي إم دبليو والمرسيدس، وذلك لمطابقتهما للمواصفات الفنية في إدارة مركز القيادة والسيطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الاماراتية تبعث برسائل لملاك سيارات مرسيدس و"بي إم دبليو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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