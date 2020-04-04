الصحة الاسترالية تؤكد استقرار الزيادة اليومية للمصابين بكورونا على 5%

أشارت بيانات ​وزارة الصحة​ الاتحادية الاسترالية إلى وجود 230 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 5454 حالة، والوفيات إلى 28 شخصا.

ويشير هذا إلى استمرار استقرار الزيادة اليومية عند نحو 5 في المئة في الأيام الأخيرة، وهو أقل بكثير من القفزات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين وبلغت 30 في المئة.

وعلى الرغم من ظهور علامات على تباطؤ انتشار كورونا، فقد عززت ​أستراليا​ جهودها في السباق العالمي لوقف جائحة هذا الفيروس.

وكانت وكالة ​العلوم​ الوطنية الأسترالية قد أكدت في وقت سابق إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه ​فيروس كورونا​ المستجد.