وزير الصحة الكويتي: شفاء 11 حالة من المصابين بفيروس كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ الكويتي عن شفاء 11 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 93​​​​​​​. هذا وسجلت الكويت الجمعة أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة. وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند خلال المؤتمر بشأن مستجدات كورونا تسجیل 75 حالة إصابة جدیدة خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 417 حالة. ولفت السند الى إن الإصابات موزعة على سبع حالات مرتبطة بالسفر، خمس حالات منھا لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر لبريطانيا قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة، وحالة لمواطنة كویتیة مرتبطة بالسفر لإيران قدمت كذلك ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة وحالة لمقیمة من الجنسیة العراقیة مرتبطة بالسفر للعراق

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