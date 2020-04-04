رويترز: اعتقال الآلاف بأميركا الوسطى لخرقهم حظر التجول

أفادت وكالة "رويترز" بأنه تم اعتقال الآلاف بأميركا الوسطى لخرقهم القواعد التي تطبقها الحكومات للحد من فيروس كورونا المستجد الآخذ في الانتشار بسرعة في منطقة لا تملك من الموارد الطبية الكثير كالدول المتقدمة.
ويعيش في أميركا الوسطى عدد كبير من السكان الفقراء الذين لا يملكون خيار العمل من المنزل أو بدء إجازة مرضية أو الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لأنهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي ويعيشون في بيئات مزدحمة.
ولفتت السلطات في هندوراس إلى ان نحو 2250 شخصا احتُجزوا لخرقهم حظر التجول الساري منذ منتصف آذار في حين قالت سلطات غواتيمالا إنها ألقت القبض على 5705 شخصا بسبب مغادرتهم بيوتهم دون مبرر.
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