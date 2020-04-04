عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يتخطى حاجز مليون و100 ألف شخص

كشفت وكالة "فرانس برس" أنه استنادا الى مصادر رسمية فإنه حتى ​الساعة​ 19,00 بتوقيت غرينتش، بلغ عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​العالم​ تخطى حاجز مليون و100 ألف شخص. وقد بلغ العدد تحديدا مليون و82 ألفا و470 شخصا توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا ومنطقة.

في الوقت نفسه، بلغ عدد الوفيات في ​إيطاليا​ 14 ألفا و681 وفي ​اسبانيا​ عشرة آلاف و935 في ​الولايات المتحدة​ 6699 و​فرنسا​ 6507 وفي ​بريطانيا​ أكثر من 3600.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكينز" وفاة 1480 شخصا في الولايات المتحدة في ​الساعات​ الـ24 الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية سجلت في بلد منذ ظهور الوباء في ​الصين​ في كانون الأول الماضي، وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة إلى 7406.