عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يتخطى حاجز مليون و100 ألف شخص

كشفت وكالة "فرانس برس" أنه استنادا الى مصادر رسمية فإنه حتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم تخطى حاجز مليون و100 ألف شخص. وقد بلغ العدد تحديدا مليون و82 ألفا و470 شخصا توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا ومنطقة.
في الوقت نفسه، بلغ عدد الوفيات في إيطاليا 14 ألفا و681 وفي اسبانيا عشرة آلاف و935 في الولايات المتحدة 6699 وفرنسا 6507 وفي بريطانيا أكثر من 3600.
وأعلنت جامعة "جونز هوبكينز" وفاة 1480 شخصا في الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية سجلت في بلد منذ ظهور الوباء في الصين في كانون الأول الماضي، وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة إلى 7406.
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