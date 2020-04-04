الصحة الإسرائيلة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 7589 و113 منهم في حالة حرجة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية،، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 7589 مصابا، مشيرة الى أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 42 حالة، فيما لا يزالوا 113 شخصا في حالة خطرة.
وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإسرائيلية بعض المناطق التي يقطنها اليهود المتشددون "مناطق محظورة"، وفرضت إغلاقا كاملا عليها بعدما أقرت الحكومة حالة الطوارئ الصحية، التي تسمح بفرض قيود مشددة على الدخول والخروج من المدن والأحياء للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.
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