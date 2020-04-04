شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: حصار كورونا لن يحدث إلا بتكاتف الجميع والمواطن لاعب رئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مطالبته لجميع المواطنين بالمكوث فى منازلهم وعدم النزول إلإ للضرورة القصوى، لاسيما مع خطورة التجمعات فى انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلاً: "حصار الفيروس لن يتم إلا بتكاتف الجميع".

وقال بدوي فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن مجابهة فيروس كورونا المستجد ليست مسئولية الحكومة وحدها، فهى مسؤولية مجتمعية تضامنية، لاسيما وأن للمواطن دور فاعل وكبير فى تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وجهت بها الحكومة، بل وهو اللاعب الأساسى فى مجابهة هذا الفيروس.

وأضاف رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إلتزام المواطنين بمنازلهم ليس رفاهية، إنما عنصر أساسى فاعل لحصار الفيروس، والقضاء عليه تماماً، محذراً من أن الأسبوع القادم هو الأهم مما يستوجب علي الجميع الإلتزام.

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ونوه أحمد بدوى، إلى عدم صحة الشائعات التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" بوفاة عدد كبير من الحالات بالحجر الصحى غير المعلن رسميا من خلال وزارة الصحة والتصريحات الرسمية، مؤكداً أن الحكومة صريحة وتتعامل بشفافية منذ الأزمة ولا داعى للحصول على أى معلومات عبر نوافذ غير رسمية.

جدير بالذكر، أن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن تقييم مجلس الوزراء للأسبوع الأول من حظر التجول تقييم جيد جدا من حيث التزام المواطنين من مردود الحالة والوبائية فى مصر، متابعنا: لا زلنا فى الحدود الأمنة فى معدل الإصابات اليومية حتى مع ارتفاعها ارتفاع طفيف خلال اليومين الماضيين ولكن كان ارتفاعا متوقعا وما زال متوقعا لأننا فى الأسبوعين السابع والثامن وهؤلاء فى عرف فيروس كورونا هم أخطر أسبوعين تمر بهم كل دولة.

وأشار سعد، إلى أن هناك احتمالية لمد أيام حظر التجول بعد نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال ما زال قائما، موضحا أن ما سيقرر هذا الأمر هو الوضع خلال الأسبوع المقبل.