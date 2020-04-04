إصابة طالبة برصاصة أطلقها عمها لخلافات الميراث في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيبت طالبة بطلق ناري، السبت، في مشاجرة على يد عمها بسبب خلافات الميراث في محافظة سوهاج، جنوبي البلاد.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "انتصار. م" 17 عامًا طالبة وتقيم بناحية الجزيرة المستجدة دائرة المركز مصابة بطلق ناري بالقدم اليمنى.

واتهمت المصابة عمها "صبري. أ" 50 عامًا مزارع ويقيم بذات الناحية بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته صوبها مما أدى لحدوث إصابتها بسبب خلافات على الميراث.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.