روسيا: العسكريون الروس يواصلون عمليات التعقيم في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن فريقا من العسكريين المتخصصين الروس الذين وصلوا إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا قاموا بتعقيم كامل لدور المسنين في مدينة لومبارديا.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" - اليوم /السبت/ - أن العسكرين الروس أنهوا أعمال التطهير والتعقيم لدور المسنين والأماكن المحيطة بها في إقليم لومبارديا بشمالي إيطاليا.

ويعمل الأطباء وأخصائيو الأوبئة والمتخصصون في المجال الكيميائي والبيولوجي التابعون لوزارة الدفاع الروسية، مع الخبراء الإيطاليين، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في دور المسنين في المدن الواقعة بإقليم لومباريا، أكثر المناطق تضررا في إيطاليا.

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ووصلت منذ 22 مارس الماضي 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية إلى إيطاليا، وعلى متنها معدات طبية ومختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أمس عن تسجيل 766 حالة وفاة و4585 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 14 ألفا و681 حالة، بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 119 ألفا و827 حالة.