فنزويلا تعلن "خطة خاصة" لمواجهة نقص المحروقات بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كراكاس - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الفنزويلية، عن إعداد خطة خاصة لمواجهة النقص في المحروقات الذي تزامن مع بدء تطبيق إجراءات العزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد منذ منتصف مارس الماضي.

وقال طارق العيسمي نائب الرئيس الفنزويلي المكلف للاقتصاد، وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم السبت، "إن هذه الخطة الخاصة تهدف إلى ضمان حركة القطاعات الأساسية، وهي تأمين المواد الغذائية والخدمات الصحية وخدمات الإسعاف والأمن".

ولم يذكر العيسمي، الذي يترأس لجنة مكلفة إنعاش القطاع النفطي المنهار، تفاصيل إضافية ولم يتحدث عن إجراءات ترشيد للاستهلاك.

وتطبق فنزويلا التي أحصت رسميا 146 حالة إصابة وخمس وفيات بفيروس كورونا المستجد، إجراءات عزل شبه تام منذ 17 مارس، ولا يسمح للسكان بمغادرة بيوتهم إلا لشراء مواد غذائية أو زيارة طبيب.