محمد اسماعيل - القاهرة - كراكاس - (أ ش أ):
أعلنت الحكومة الفنزويلية، عن إعداد خطة خاصة لمواجهة النقص في المحروقات الذي تزامن مع بدء تطبيق إجراءات العزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد منذ منتصف مارس الماضي.
وقال طارق العيسمي نائب الرئيس الفنزويلي المكلف للاقتصاد، وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم السبت، "إن هذه الخطة الخاصة تهدف إلى ضمان حركة القطاعات الأساسية، وهي تأمين المواد الغذائية والخدمات الصحية وخدمات الإسعاف والأمن".
ولم يذكر العيسمي، الذي يترأس لجنة مكلفة إنعاش القطاع النفطي المنهار، تفاصيل إضافية ولم يتحدث عن إجراءات ترشيد للاستهلاك.
وتطبق فنزويلا التي أحصت رسميا 146 حالة إصابة وخمس وفيات بفيروس كورونا المستجد، إجراءات عزل شبه تام منذ 17 مارس، ولا يسمح للسكان بمغادرة بيوتهم إلا لشراء مواد غذائية أو زيارة طبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تعلن "خطة خاصة" لمواجهة نقص المحروقات بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.