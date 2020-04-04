أستراليا: تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بأستراليا، تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 5 الأف و454 حالة، والوفيات إلى 28 شخصا.
وأشارت الوزارة، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم - إلى استقرار الزيادة اليومية عند 5 % في الأيام الأخيرة، وهو أقل بكثير من القفزات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين وبلغت 30%.
وعلى الرغم من ظهور علامات على تباطؤ انتشار كورونا، فقد عززت أستراليا جهودها في السباق العالمي لوقف جائحة هذا الفيروس.
ويوم الخميس الماضي، قالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
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