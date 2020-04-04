الكويت: شفاء 11 حالة من المصابين بكورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 93

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ):

أعلن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي، عن شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي - اليوم السبت - إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ11 المصابة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أمس الجمعة، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 82 حالة