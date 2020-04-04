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يبدأ اليوم.. فرض حظر شامل للتجوال في كردستان العراق

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أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق عن فرض حظر شامل للتجوال لمدة 48 ساعة، اعتبارا من اليوم السبت، لاحتواء تفشي فيروس كوروناوفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة: "سيمنع التجوال كليا حتى للمشاة لمدة 48 ساعة المقبلة"، وهو ما يحصل للمرة الأولى في الإقليم.

وأضافت أن "القرارات الجديدة تتضمن منع قوات الأسايش (الأمن الداخلي) والشرطة والبيشمركة (قوات حرس

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الإقليم) والجيش الاتحادي، من استخدام السيارات لخرق الحظر، إلا إذا كانوا في واجب رسمي، وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية".

وأوضحت الوزارة أن "الأطباء ومنتسبي وزارة الصحة، لن يسمح لهم بالتجوال بالسيارات، إلا إذا كانوا في دوام رسمي، ووفق تصاريح رسمية، وإلا فسيتعرضون للمساءلة القانونية".

ويسري في إقليم كردستان حظر على

سير السيارات حتى 10 أبريل الجاري.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في الإقليم، إن إجمالي إصابات داخل الإقليم بلغت 208، بينها وفاتان و62 حالة تعاف.

فيما أعلنت وزارة الصحة الاتحادية العراقية عن تسجيل 48 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي في عموم العراق إلى 820، فيما بقيت الوفيات دون تغيير عند 54.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و89 ألف شخص، توفي منهم نحو 59 ألفا، فيما تعافى 228 ألفا.

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