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الكويت تعلن شفاء 11 حالة جديدة من كورونا

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أعلنت الكويت اليوم السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس المستجد "كوفيد 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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