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غريزمان يميل للاستقرار وعدم تغيير وجهته

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم الإسباني، أنطوان غريزمان، اختار هدفه في الموسم الجديد، مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها النجم البرازيلي، دا سيلفا، إلى صفوف الفريق الكاتالوني.

وقالت شبكة RMC الفرنسية إن ما ذكرته صحيفة سبورت الكاتالونية بشأن تفكير غريزمان في الانتقال إلى صفوف الفريق الباريسي يبدو خيارا مستبعدا.

وأضافت الشبكة الفرنسية على لسان مصدر مقرب أن الأنباء التي ترددها الصحيفة الكاتالونية ليست صحيحة.

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وأوضح المصدر أن أنطوان غريزمان استغرق وقتا طويلا من أجل الانضمام لبرشلونة ويسابق الزمن للتأقلم مع فريقه الجديد، خاصة أن مسيرته هذا الموسم شهدت إخفاقات عديدة.

وأكدت RMC أن غريزمان يميل للاستقرار وعدم تغيير وجهته، وما يشغل باله في الموسم الجديد هو ارتداء القميص رقم 7 الذي يرتبط بفيليب كوتينيو المعار من برشلونة لبايرن ميونخ لنهاية الموسم الجاري.

ويرتدي غريزمان الرقم 17 مع برشلونة منذ انتقاله مطلع الموسم الجاري قادما من أتلتيكو مدريد.

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