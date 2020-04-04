وفاة مسنة ترفع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 40

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفت مسنة تبلغ من العمر 88 عامًا، صباح اليوم، السبت، في مشفى إيخيلوف، جراء إصابتها بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 40.

وقال المشفى في بيان إن المسنة عانت من أمراض سابقة.

ووصل عدُد المصابين بالفيروس في البلاد، بحسب معطيات وزارة الصحّة، إلى 7428. وكانت الوزارة أعلنت أمس الجمعة عن وفاة مسن مصاب بفيروس كورنا، قبل أن يتّضح أنه لم يتوفَّ بسببها.

وأوضحت الوزارة أن من مجمل المصابين هناك 6718 وصفت حالتهم بالطفيفة، 155 متوسطة و209 بحالة خطيرة.

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وأضافت الوزارة أن 403 أشخاص تشافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات، فيما 681 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، ونحو 4 آلاف مصاب يتلقون العلاج في منازلهم، و700 في حجر صحي في فنادق مخصصة لذلك.

وأمس الجمعة، طرأ تدهور على صحة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، جراء إصابته بكورونا. ونقل الشاب إلى مشفى "إيخيلوف" في تل أبيب لتلقي العلاج، وهو فاقد للوعي.

وفي هذه الأثناء، يتواجد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حجر صحي، بعد أن خالط وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بفيروس كورونا. وأظهر فحص أن نتنياهو لم يُصب بالفيروس.

كذلك دخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، وبينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.