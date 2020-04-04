اعتقال صحفي تركي انتقد ازدواجية أردوغان بشأن تبرعات كورونا‎

السبت 4 أبريل 2020

اعتقلت السلطات التركية، امس حقان آيغون، الصحفي ومقدم البرامج في محطة "خلق تي في" التلفزيونية المحلية، وذلك لانتقاده "ازدواجية" الرئيس التركي رجب أردوغان في التعامل مع تبرعات المعارضة لمتضرري فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت صحيفة "برغون" المعارضة أن "سبب الاعتقال يرجع إلى زعم تغريدة نشرها الصحفي المذكور وانتقد خلالها الحظر الذي فرضته وزارة الداخلية على حملات التبرعات التي دعت لها المعارضة التركية لصالح متضرري فيروس كورونا المستجد".

وجاء الاعتقال رغم تأكيد الصحفي المذكور أنه لم يكتب هذه التغريدة، وأنه قام فقط بإعادة نشرها من حساب آخر.

وتم توقيف الصحفي آيغون من قبل قوات الأمن التي تولت التحقيق معه، ومن المنتظر عرضه على النيابة العام للتحقيق معه.

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وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الجمعة، فقد أصدرت النقابة المذكورة بيانا؛ للتعليق على التعميم الذي أرسلته وزارة الداخلية لكل الولايات تطالبها فيها بوقف حملات التبرع التي تدشنها البلديات التابعة للمعارضة.

والأربعاء الماضي، أرسلت وزارة الداخلية التركية تعميما لمنع حملات تبرع دعت إليها العديد من البلديات الكبرى التابعة للمعارض، حيث طلبت من الجهات المعنية فتح تحقيقات مع تلك البلديات.

كما حظرت الداخلية التركية كذلك الحسابات البنكية التي أعلنت عنها بعض بلديات المعارضة للتبرع عليها ضمن الحملات التي دشنتها، وفي مقدمتها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول اللتان يسيطر عليهما حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

جاء ذلك رغم أن الرئيس رجب طيب أردوغان أطلق، الإثنين الماضي، حملة لجمع تبرعات تحت عنوان "نحن نكفي أنفسنا" التي لاقت ردود فعل غاضبة من جميع أحزاب المعارضة في البلاد.

الحملة ذاتها قوبلت بحالة كبيرة من الاستهجان والتذمر والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ الإعلان عنها حتى الساعة، حيث أعرب عدد من النشطاء والمثقفين رفضهم لها بشدة.