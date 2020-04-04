شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يمني يتحدث حول مقتل قاسم سليماني وتأثيره على مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

السبت 4 أبريل 2020 تحدث الباحث السياسي الجنوبي محمود عبدالرحمن المداوي، عن تأثير مقتل قاسم سليماني على مليشيا الحوثي.

Advertisements وقال المداوي في حواره لــ"اليمن العربي"، بالتأكيد لقد شكلت النهاية الدامية لقاسم سليماني صدمة كبيرة على منظومة الحكم في ايران وبالتعالي فإن ذلك ينعكس على أنصار ايران في اليمن وخارج اليمن للمكانة التي كان يمثلها سليماني في السياسة الارهابية وترجمته الحقيقية للمد الشيعي في كل المنطقة.

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