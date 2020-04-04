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محلل سياسي يمني يتحدث حول مقتل قاسم سليماني وتأثيره على مليشيات الحوثي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 4 أبريل 2020

تحدث الباحث السياسي الجنوبي محمود عبدالرحمن المداوي، عن تأثير مقتل قاسم سليماني على مليشيا الحوثي.

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وقال المداوي في حواره لــ"اليمن العربي"، بالتأكيد لقد شكلت النهاية الدامية لقاسم سليماني صدمة كبيرة على منظومة الحكم في ايران وبالتعالي فإن ذلك ينعكس على أنصار ايران في اليمن وخارج اليمن للمكانة التي كان يمثلها سليماني في السياسة الارهابية وترجمته الحقيقية للمد الشيعي في كل المنطقة.

 

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