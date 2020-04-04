محلل سياسي يمني يكشف عن مستقبل القضية الجنوبية

السبت 4 أبريل 2020

كشف الباحث السياسي الجنوبي محمود عبدالرحمن المداوي، عن مستقبل قضية الجنوب.



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وقال المداوي في حوار خاص وفقا لــ"اليمن العربي" تمر القضية الجنوبية اليوم بمنعطف حساس ومهم جدا خاصة بعد امتلاك هذه القضية أدواتها الفاعلة على الارض المتمثلة في المقاومة الجنوبية التي غدت نواة حقيقية للقوات الجنوبية المسلحة .

وأيضا قيام المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أرى ويرى معي كثر من الجنوبيين أنهما جددا الأمل لانتصار ارادة التمكين للجنوبيين على أرضهم وجعل الجنوب قاب قوسين او أدنى من تحقيق فك ارتباطه عن الشمال .