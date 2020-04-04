باحث سياسي يمني يكشف أسباب التباطؤ في تنفيذ بنود الاتفاق

السبت 4 أبريل 2020

كشف الباحث السياسي الجنوبي محمود عبدالرحمن المداوي أسباب التباطؤ في تنفيذ بنود الاتفاق.



وقال المداوي في حوار خاص وفقا لــ"اليمن العربي"، كما قلت لك الحكومة الشرعية معنية بدرجة رئيسية في حلحلة الوضع إلا أنها لم تثبت ذلك عمليا وهذا يؤكد أن هناك عدة أطراف في الحكومة الشرعية وخاصة في حزب الاخوان المسلمين حزب التجمع اليمني للإصلاح وقعوا كما يبدو على اتفاق الرياض بغير رضا.

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لهذا فإننا نجدهم غير جادين في تنفيذه ولهم في هذا أجندتهم الخاصة التي لم تعد خافية على أحد بل ومثبته بالوقائع لأنهم أدركوا أنهم بتنفيذهم لمانصت عليه بنود اتفاق الرياض سيكونوا خارج المشهد السياسي خاصة في الجنوب.