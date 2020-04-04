برقية شكر للمحافظ من قيادة وأهالي مديرية دوعن

السبت 4 أبريل 2020

رفع مدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر، برقية شكر وتقدير نيابة عن المكتب التنفيذي والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والاعيان وأهالي مديرية دوعن، الى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لتوجيهاته الكريمة لشركة النفط والمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت بتاريخ 2020/4/1م والمتضمنة اعتماد مخصص إضافي لكهرباء دوعن بكمية(31,200) لتر ديزل اسبوعياً الواردة إلى شركة النفط من بترومسيلة بالسعر المدعوم.



جاء فيها :

"سيادة اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت - قائد المنطقة العسكرية الثانية المحترم

تحية وتقدير . .

الموضوع : شكر وتقدير

في البدء نهديكم تحياتنا متمنين لكم دوام التوفيق في مهامكم الجليلة

يسرني أن أتقدم إلى سيادتكم بإسمي شخصيا ونيابة عن مدراء المكاتب التنفيذية وموظفي الجهاز الاداري واللجان المجتمعية والشخصيات الاجتماعية والأعيان وكافة مواطني مديرية دوعن بجزيل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لتوجيهاتكم الكريمة لشركة النفط والمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت بتاريخ 2020/4/1 –المنسوخة لنا – المتضمنة اعتماد مخصص إضافي لكهرباء دوعن بكمية(31,200) لتر ديزل أسبوعياً الواردة إلى شركة النفط من بترومسيلة بالسعر المدعوم. ونؤكد لسيادتكم بأن هذا التوجيه سيدخل السرور والبهجة لأبناء وادي دوعن وسيخفف كثيراً من المعاناة خاصة لمشاريع المياه التي تعتمد اعتماداً كلياً على الآبار الارتوازية لضخ المياه ، وكذلك المستشفيات وكبار السن وسيخفف الأعباء المالية على ملاك الورش والمصانع، وغيرها.

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وسترون صدى ذلك التوجيه وأثره على مديرية دوعن قريباً.

سيادة الأخ المحافظ . .

إن المهام الملقاة على عاتقكم ثقيلة، والمسؤولية كبيرة، وأنتم أهلا لها. ونحن نعي ونقدر تلك المهام والمسؤوليات خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا؛ ولذلك فإن أبناء دوعن لم ولن ينسوا جهودكم الحثيثة ومساعيكم الطيبة وتواصلكم المستمر مع السلطات العليا في الدولة منذ توليكم قيادة المحافظة للتخفيف من معاناة أبناء حضرموت عامة ومديريتنا خاصة في كافة المجالات - نسأل الله لكم التوفيق والسداد دوماً-

وختاماً . . نأمل من سيادتكم التكرم والتوجيه باستمرار هذا المخصص الإضافي (31,200 لتر / أسبوعياً) حتى يتم حل معضلة كهرباء وادي دوعن جذرياً.

هذا وتقبلوا جزيل الشكر والتقدير

سالم أحمد بانخر

مدير عام مديرية دوعن".