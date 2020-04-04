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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يتصدى لهجوم من مليشيات طرابلس بعدة محاور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
تصدت قوات الجيش الليبي، أمس، لهجوم شنته مليشيات السراج ومرتزقته في عدة محاور بالعاصمة طرابلس.
وقال الجيش الليبي إنه تصدى لهجوم من محور الطريشة ومحور عين زارة، وأسر عشرات المرتزقة السوريين والأفارقة.
وأوضح الجيش أنه خلال الاشتباكات تمكنت الوحدات العسكرية من تدمير الخطوط الدفاعية للمليشيات في نقاط متقدمة وأسر 14 مرتزقا أفريقيا، يعتقد أنهم تشاديو الجنسية، كما قامت بضبط 3 من مليشيات مصراتة و3 آليات ومخازن ذخائر.
ومن جانبه، أوضح عقيلة الصابر، مسؤول الإعلام بقوة العمليات القادمة من إجدابيا، أن قوات الجيش تصدت لهجوم من المرتزقة السوريين في محور عين زارة جنوب شرقي العاصمة.
وأوضح صالح، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن القوات كبدت المليشيات خسائر في الأرواح مع إصابة أحد قادتهم ويدعى "محمد نصر" وهو سوري الجنسية الذي تم التعرف عليه خلال سماع أصواتهم، وهم يطلبون النجدة عبر أحد اللاسلكيات.
وتابع أن مدفعية القوات المسلحة من الكتيبتين 128 والكتيبة 155 بالتعاون مع "سرية الهاون" التابعة لقوة إجدابيا تعاملت بدقة مع عدد نقاط للمليشيات، ما سهل على القوات السيطرة على المواقع الجديدة.
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