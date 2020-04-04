جمالي: حكومة "المستقلين" فشلت في اول الاستحقاقات الجدية التي تواجهها

لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "التشكيلات المالية كادت ان تطيح بحكومة "التكنوقراط المستقلين"، ومسرحية ​التشكيلات القضائية​ لا تزال قابعة في الجوارير بعدما أقرها ​مجلس القضاء الاعلى​ وفق معايير ​الكفاءات​". وقالت: "كفى تسيُباً، ولنسعى إلى سلطة قضائية نزيهة تحمي الوطن". واعتبرت جمالي ان "حكومة "المستقلين فشلت في اول الاستحقاقات الجدية التي تواجهها". وكان رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ قد سحب في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الخميس الماضي، بند التعيننات المالية من التداول على طاولة الحكومة.

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