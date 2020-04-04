النشرة: القوى الأمنية كثفت دورياتها في حاصبيا تطبيقا لقرار التعبئة العامة

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أن القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وآمن دولة، كثفت خلال الساعات الماضية من تدابيرها الميدانية تطبيقا للتعبئة العامة ومنع التجول ليلا ابتداء من السابعة وحتى الخامسة فجرا. فكانت دوريات راجلة ومؤللة على الطرقات الرئيسية والفرعية لقمع المخالفات والتشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالحجر المنزلي الا عند الضرورة القصوى.
كما عملت أيضا على مراقبة الحركة في المحال التي تم إستثنائها من القرار لجهة عدم التجمع داخل وأمام هذه المحلات والمحافظة على المسافة بين المواطنين، حفاظا على سلامتهم من خطر الكورونا ويأتي ذلك مع استمرار عمليات التعقيم من قبل البلديات للمحلات والشوارع والأماكن العامة.
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