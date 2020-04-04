هاشم: التعاميم التي صدرت والمتعلقة بصغار المودعين تثير الريبة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "التعاميم التي صدرت والمتعلقة بصغار المودعين تثير الريبة، لأنها صورة جديدة عن الهندسات ​المال​ية التي أوصلتنا الى الواقع المرير"، مشيرا الى أن "هذه العملية وبهذا الشكل، تأتي كرشوة لصغار المودعين وبأسلوب لا يمت الى المنطق والحق بصلة".

وشدد هاشم على أنه "كان يفضل الإفراج عن الودائع خارج هذه الآلية الملتوية التي تؤكد مرة جديدة تواطؤ ​مصرف لبنان​ وأصحاب ​المصارف​ في كل المراحل"، مؤكدا أن "هذا ما يستدعي الانتباه والحذر من هذه الخطوة واعتبارها بابا لهدر المال ولو استفاد بعض الصغار من المودعين لانها رشوة لإسكات أصوات لتليها خطوات قد تستهدف اخرين وفي كل الأحوال خطوة ظاهرها جيد وباطنها خبيث".