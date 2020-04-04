رفضت أوساط قيادية في تيار "المستقبل" التعليق عبر"الجمهورية" على سحب ملف ​التعيينات​، مذكرة بأنّ "تيار "المستقبل" ورئيسه ​سعد الحريري​ كان بصَدد اتخاذ خطوات اعتراضية عنيفة في ما لو جاءت التعيينات بالشكل الذي كانت ستصدر فيه، امّا وقد سحبت من التداول فلم يعد هناك من موجب لأيّ خطوات."

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: الحريري كان بصدد الاعتراض فيما لو انجزت التعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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