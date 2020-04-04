مذكرة باقفال الثانويات والمدارس ووقف التعلم عن بعد لمناسبة الجمعة العظيمة والفصح لدى المسيحيين

أصدر وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ مذكرة قضت باقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة، ووقف التعلم عن بعد بمساراته كافة، ابتداء من صباح الخميس في 9 نيسان لغاية الاثنين في 13 منه، ومن صباح الخميس في 16 الحالي حتى مساء الاثنين في 20 منه، لمناسبة ​الجمعة العظيمة​ و​الفصح​ المجيد لدى ​الطوائف​ المسيحية.

وجاء في المذكرة: "بناء على المرسوم الرقم 2089 تاريخ 18/10/1971 لاسيما المداة الرابعة منه (تحديد أيام التدريس الفعلي في ​المدارس الرسمية​)، بناء على القرار الرقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف أنواعها ومراحلها)، بناء على المرسوم الرقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ وتوابعه، بناء على التعميم الرقم 15 تاريخ 17/3/2020 (حول خطة التعلم عن بعد)، وبمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية، تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، على اختلاف أنواعها ومراحلها، ويتوقف التعلم عن بعد بمساراته كافة، ابتداء من صباح الخميس في 9 نيسان 2020 لغاية مساء الاثنين في 13 منه، ومن صباح الخميس في 16 نيسان حتى مساء الاثنين في 20 منه.

وبهذه المناسبة، يتقدم وزير التربية من جميع العاملين في التربية والتعليم، في القطاعين العام والخاص، بأصدق التمنيات، ويثمن عاليا جهودهم في التصدي للازمة الصحية التي نعيشها، لنعود الى الصفوف ونسهم، من خلال التربية، في بناء الوطن الذي نحلم به".

