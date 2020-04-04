الصحة الهندية: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 68 والإصابات إلى 2902

أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 68 حالة والإصابات إلى 2902 بعد تسجيل 601 إصابة جديدة.
وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد أعلن فرض حجر صحي عام في الهند يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن فيروس كورونا، الذي أطلق عليه فيما بعد تسمية "كوفيد-19"، ظهر نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء "جائحة".
وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.
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