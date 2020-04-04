الصحة الهندية: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 68 والإصابات إلى 2902

أعلنت وزارة الصحة ​الهند​ية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ إلى 68 حالة والإصابات إلى 2902 بعد تسجيل 601 إصابة جديدة.

وكان ​رئيس وزراء الهند​ ​ناريندرا مودي​ قد أعلن فرض حجر صحي عام في الهند يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن فيروس كورونا، الذي أطلق عليه فيما بعد تسمية "كوفيد-19"، ظهر نهاية العام الماضي في مدينة ​ووهان​ الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع ​منظمة الصحة العالمية​ لإعلانه وباء "جائحة".

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.