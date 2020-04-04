فرض حظر شامل للتجوال لمدة 48 ساعة في كردستان العراق

أعلنت ​وزارة الداخلية​ في ​إقليم كردستان​ ​العراق​ عن فرض حظر شامل للتجوال لمدة 48 ساعة، اعتبارا من اليوم لاحتواء تفشي ​فيروس كورونا​.

واشارت الوزارة في بيان الى انه "سيمنع التجوال كليا حتى للمشاة لمدة 48 ساعة المقبلة، وهو ما يحصل للمرة الأولى في الإقليم."

وأضافت: "القرارات ​الجديدة​ تتضمن منع قوات الأسايش أو ​الأمن الداخلي​ و​الشرطة​ و​البيشمركة​ قوات حرس الإقليم و​الجيش​ الاتحادي، من استخدام السيارات لخرق الحظر، إلا إذا كانوا في واجب رسمي، وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية".

وأوضحت الوزارة أن "الأطباء ومنتسبي ​وزارة الصحة​، لن يسمح لهم بالتجوال بالسيارات، إلا إذا كانوا في دوام رسمي، ووفق تصاريح رسمية، وإلا فسيتعرضون للمساءلة القانونية".

ويسري في إقليم كردستان حظر على سير السيارات حتى 10 نيسان الجاري.