فرض حظر شامل للتجوال لمدة 48 ساعة في كردستان العراق

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق عن فرض حظر شامل للتجوال لمدة 48 ساعة، اعتبارا من اليوم لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
واشارت الوزارة في بيان الى انه "سيمنع التجوال كليا حتى للمشاة لمدة 48 ساعة المقبلة، وهو ما يحصل للمرة الأولى في الإقليم."
وأضافت: "القرارات الجديدة تتضمن منع قوات الأسايش أو الأمن الداخلي والشرطة والبيشمركة قوات حرس الإقليم والجيش الاتحادي، من استخدام السيارات لخرق الحظر، إلا إذا كانوا في واجب رسمي، وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية".
وأوضحت الوزارة أن "الأطباء ومنتسبي وزارة الصحة، لن يسمح لهم بالتجوال بالسيارات، إلا إذا كانوا في دوام رسمي، ووفق تصاريح رسمية، وإلا فسيتعرضون للمساءلة القانونية".
ويسري في إقليم كردستان حظر على سير السيارات حتى 10 نيسان الجاري.
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