الدفاع الروسية: العسكريون الروس يعقمون دور المسنين في إيطاليا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ في بيان أن فريقا من العسكريين المتخصصين الروس الذين وصلوا إلى ​إيطاليا​ للمساعدة في مكافحة تفشي ​فيروس كورونا​ قاموا بتعقيم كامل لدور المسنين في مدينة لومبارديا.

واشارت الى أن "الأطباء العسكريين والأخصائيين في الأوبئة والمتخصصين في المجال الكيميائي والبيولوجي التابعين لوزارة الدفاع الروسية يعملون مع الخبراء الإيطاليين، لمنع انتشار فيروس كورونا في دور المسنين في المدن الواقعة في إقليم لومباريا، أكثر المناطق تضررا في إيطاليا".

هذا ووصلت منذ 22 آذار الماضي 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، وعلى متنها معدات طبية ومختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا "كوفيد - 19".