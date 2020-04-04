ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 17 حالة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة ​الأمراض​ عن ارتفاع عدد ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد إلى 17 حالة.

ولفت بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الواقع في العاصمة ​طرابلس​ والتابع ل​حكومة الوفاق​ الوطني،الى إن "المختبر بالمركز، تسلم 20 عينة للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، لتثبت التحاليل المعملية أن 6 حالات منها إيجابية بينما الـ14 حالة الأخرى سلبية، ليصبج إجمالي الإصابات المؤكدة 17 حالة".

وأعلنت السلطات الليبية في طرابلس تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وسبق أن حذرت ​منظمة الصحة العالمية​ و​الأمم المتحدة​ من احتمال تدهور خطير للأوضاع على خلفية انتشار فيروس كورونا في الدول التي تشهد نزاعات عسكرية.